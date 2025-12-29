Salernitana, incertezza Siracusa: un mediano proposto ai granata Clima tutt'altro che sereno tra i siciliani con diversi calciatori che potrebbero salutare

La situazione societaria tiene banco in casa Siracusa. Nella settimana che porta alla sfida con la Salernitana, per i siciliani le preoccupazioni sono rivolte alla querelle legata al presidente Ricci. Prima delle festività natalizie, il patron ha avuto un incontro alla squadra, informandola non solo del rischio di una possibile penalizzazione di quattro punti per non aver ottemperato alle scadenze dello scorso 16 dicembre.

Un clima non ideale, con il calciomercato alle porte che potrebbe rivoluzionare la rosa siciliana. L'attaccante Guadagni è nel mirino del Picerno che conta di chiudere a stretto giro l’operazione. Il Vicenza è su Cancellieri. Anche l’entourage di Ba si guarda intorno: nei giorni scorsi il mediano classe 2003 del Siracusa – 3 gol in 12 presenze con gli aretusei – è stato proposto dal suo agente al direttore sportivo Faggiano. La Salernitana monitora ma, dopo aver chiuso l’affare Carriero, non avrebbe un secondo centrocampista tra le priorità di mercato.