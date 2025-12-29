Salernitana Femminile, storica qualificazione ai quarti di Coppa Italia Serie C Successo di misura col Pink Sport Time (0-1). Vanoli: "Non vogliamo fermarci"

La Salernitana Femminile continua il suo cammino in Coppa Italia Serie C. Le ragazze di mister Vanoli hanno battuto in trasferta il Pink Sport Time con un gol di Vergari in apertura di secondo tempo (0-1). Vittoria pesante per le granatine che ora incontreranno ai quarti di finale il Catania. La compagine in rosa tornerà in campo l’11 gennaio per il match di campionato in trasferta contro la Virtus Femminile Marsala.

Soddisfatto il tecnico Rodolfo Vanoli: “Sono molto contento della qualificazione ai quarti di finale, in primis per ragazze. Da quando sono arrivato ho cambiato la loro la metodologia di allenamento e hanno risposto benissimo, lavorando con serietà e sacrificio, sempre con il sorriso. La nostra forza sono proprio le ragazze e la loro coesione. La Salernitana Women non era mai arrivata ai quarti di finale di Coppa Italia, c’è grande soddisfazione ma non vogliamo fermarci qua. Ieri hanno giocato dal primo minuto due giovanissime come Fusco e Genovese e il fatto che abbiano risposto alla grande è la cosa che mi rende più orgoglioso. Questo gruppo meraviglioso sta crescendo in ogni suo effettivo, tutte si sentono parte attiva della squadra, non esiste titolare o riserva ma conta solo la squadra e la nostra Salernitana”.

Il mister ha quindi concluso: “E’ stata una partita impostata diversamente dalla gara di esordio in campionato. Abbiamo giocato esattamente come l’avevamo preparata, con testa e tattica. Siamo partiti un po’ coperti per poi finire attaccando. C’è solo da dire brave a tutte. Nel prossimo turno incontreremo il Catania. Le etnee sono l’unica squadra che ci ha battuto dal mio arrivo a Salerno. Parliamo di un avversario forte che in campionato ha meritato la vittoria. In coppa sarà una partita diversa e faremo meglio, vogliamo arrivare fino in fondo”.