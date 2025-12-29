Salernitana, ecco date e orari fino alla 31 giornata: col Catania di domenica

La Lega Pro ha reso noto gli orari dalla 24esima alla 31esima giornata: quante novità

Salerno.  

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dalla ventiquattresima alla trentunesima giornata. Derby con il Giugliano in posticipo domenicale 1 febbraio (24a giornata). Anticipo in casa del Cerignola venerdì 6 febbraio alle ore 20:30 (25a giornata). Turno insolito di martedì con il Casarano (10 febbraio), mentre il derby con la Cavese sarà di sabato 14 febbraio alle ore 14:30. Con il Monopoli sfida interna domenica 22 febbraio alle ore 14:30. Big match con il Catania domenica 1 marzo alle ore 14:30. Derby a Caserta di giovedì 5 marzo alle ore 20:30. Poi turno interno con il Latina domenica 8 marzo alle ore 14:30.

Di seguito gli impegni della Salernitana:

24ª GIORNATA

SALERNITANA-GIUGLIANO Domenica 1 febbraio ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)

25ª GIORNATA

AUDACE CERIGNOLA-SALERNITANA Venerdì 6 febbraio ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)

26ª GIORNATA

SALERNITANA-CASARANO Martedì 10 febbraio ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)

27ª GIORNATA

CAVESE-SALERNITANA Sabato 14 febbraio ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

28ª GIORNATA

SALERNITANA-MONOPOLI Domenica 22 febbraio ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

29ª GIORNATA

SALERNITANA-CATANIA Domenica 1 marzo ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

30ª GIORNATA

CASERTANA-SALERNITANA Giovedi 5 marzo ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)

31ª GIORNATA

SALERNITANA-LATINA Domenica 8 marzo ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)

