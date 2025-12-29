Salernitana, ecco date e orari fino alla 31 giornata: col Catania di domenica

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 dalla ventiquattresima alla trentunesima giornata. Derby con il Giugliano in posticipo domenicale 1 febbraio (24a giornata). Anticipo in casa del Cerignola venerdì 6 febbraio alle ore 20:30 (25a giornata). Turno insolito di martedì con il Casarano (10 febbraio), mentre il derby con la Cavese sarà di sabato 14 febbraio alle ore 14:30. Con il Monopoli sfida interna domenica 22 febbraio alle ore 14:30. Big match con il Catania domenica 1 marzo alle ore 14:30. Derby a Caserta di giovedì 5 marzo alle ore 20:30. Poi turno interno con il Latina domenica 8 marzo alle ore 14:30.
Di seguito gli impegni della Salernitana:
24ª GIORNATA
SALERNITANA-GIUGLIANO Domenica 1 febbraio ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)
25ª GIORNATA
AUDACE CERIGNOLA-SALERNITANA Venerdì 6 febbraio ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)
26ª GIORNATA
SALERNITANA-CASARANO Martedì 10 febbraio ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)
27ª GIORNATA
CAVESE-SALERNITANA Sabato 14 febbraio ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
28ª GIORNATA
SALERNITANA-MONOPOLI Domenica 22 febbraio ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
29ª GIORNATA
SALERNITANA-CATANIA Domenica 1 marzo ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)
30ª GIORNATA
CASERTANA-SALERNITANA Giovedi 5 marzo ore 20:30 (Diretta Sky/NOW)
31ª GIORNATA
SALERNITANA-LATINA Domenica 8 marzo ore 14:30 (Diretta Sky/NOW)