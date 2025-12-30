Salernitana, l’Avellino vuole salutare Lescano. Chiricò, muro Casarano Il club irpino apre all'addio della punta. Faggiano pensa a Gomez. Per Chiricò strada in salita

C’è anche la Salernitana tra i club italiani che hanno sondato la soluzione Facundo Lescano per inserire nel proprio motore gol pesanti nella corsa alla serie B. Il direttore sportivo non ha mai nascosto il suo desiderio di ricongiungersi al centravanti italo-argentino, scivolato indietro nelle gerarchie di Biancolino. Il direttore sportivo Mario Aiello apre all’addio del calciatore ma pretende dai club interessati l’indennizzo degli 800mila euro versati appena un anno fa al Trapani per regalarsi il bomber albiceleste. L’unico club che fin qui ha accontentato i lupi è l’Olimpia Asuncion ma il calciatore non vuole lasciare l’Italia. Le cifre rendono impossibile l’affare. Faggiano però lavora ai fianchi, dopo aver incassato l’apertura dell’entourage al trasferimento in granata. Si valutano anche altre possibilità, su tutte quelle che porta a Guido Gomez, centravanti del Crotone pronto però ad abbattere i costi come annunciato dalla dirigenza e a potersi privare anche dei suoi uomini migliori. La Salernitana ci pensa e prova il doppio colpo inserendo nell’affare anche il difensore Cargnelutti.

Muro Casarano per Chiricò

Il possibile passaggio al 4-2-3-1 apre anche a nuovi rinforzi sulle corsie per dare estro e fantasia al gioco granata. La Salernitana ha sondato la volontà di Cosimo Chiricò di giocarsi da protagonista le chance di promozione in serie B. Risposta fredda dal 34enne di Mesagne che in Puglia si è preso la scena a suon di gol e assist. A far muro ci ha pensato però la dirigenza rossoblu. “Chiricò sta bene a Casarano e non si muove”. Lo ha dichiarato Antonio Obiettivo, direttore sportivo del club rossoazzurro, ai microfoni di Antenna Sud spegnando sul nascere le sirene di mercato dell’attaccante ex Lecce, Parma e Catania che in questa prima parte di stagione ha messo a segno 11 reti e 7 assist in 19 partite. La Salernitana però continua a sondare soluzioni: piace Merola, in uscita dal Pescara dopo una prima parte di stagione alle prese con un lungo infortunio.