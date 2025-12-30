Salernitana, primo giorno in granata per Arena e Carriero. Ansia Ferrari I due nuovi calciatori agli ordini di Raffaele alla ripresa. Timori sulle condizioni del 'Loco'

La Salernitana ritorna in campo. Dopo i giorni di riposo concordati da serie C e Aic, la squadra granata archivia le vacanze natalizie ed è pronta a calcare nuovamente il quartier generale del Centro Sportivo Mary Rosy. Ripresa alle ore 15:00, con grande attenzione dello staff medico alla bilancia prima di riprendere a lavorare sulla condizione generale del gruppo. Per Giuseppe Raffaele ci sarà anche la possibilità di poter abbracciare per la prima volta i due nuovi acquisti che il mercato di gennaio ha portato in anticipo: Matteo Arena è già a Salerno e ieri ha anche svolto una seduta personalizzata per velocizzare il suo processo di acclimatamento con la realtà granata. Qualche dettaglio in più invece per Giuseppe Carriero. Ieri è arrivato dal Trapani il via libera per il centrocampista, pronto a sottoscrivere un contratto fino al giugno 2027 che sarà valido dal prossimo 2 gennaio.

Ansia Ferrari

Per la Salernitana sarà però anche giornata di controlli e di dita incrociata. Ci sono da rivalutare le condizioni di Michael Liguori, fermatosi nella rifinitura della sfida con il Foggia per un piccola lesione muscolare. L’ex Padova spinge per esserci a Siracusa. Qualche dubbio in più per il Loco Ferrari: l’attaccante aveva chiesto il cambio nel finale di gara con il Foggia. Si pensava fossero semplici crampi ed invece gli esami avevano notato più di un semplice fastidio muscolare. Oggi nuovi controlli, con Raffaele che spera di non dover rinunciare ai suoi due bomber Inglese e Ferrari per la prima sfida dell’anno.