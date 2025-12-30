Salernitana, valutazioni fisiche per Inglese. Il Pescara non molla il capitano Il capitano alle prese con i guai alla schiena. Gli abruzzesi ci pensano e offrono uno scambio

Giornata di controlli e di valutazioni. Roberto Inglese torna a Salerno e incrocia le dita. Lo fa sia lui che l'intero ambiente Salernitana. Il bomber granata deve fare ancora i conti con i problemi alla schiena che lo attanagliano sin da inizio dicembre. Con il Picerno lo stop arrivato prima della rifinitura, con lo staff medico che aveva provato a rimetterlo in sesto in tutti i modi. Poi gli esami strumentali e l'esigenza di uno stop forzato per evitare guai peggiori. Il rischio da evitare è quello di forzare, stringere i denti nonostante il dolore, frenando la volontà del capitano di trascinare la Salernitana nella corsa alla serie B. Serve cautela, motivo che spingerà Inglese a valutare, sotto il controllo dello staff medico, con estrema calma quando ritornare in gruppo.

Il Pescara ci pensa

Intanto, negli ultimi giorni, sul capitano granata si sono fatte sempre più forti le sirene del mercato. Dopo i tentennamenti di fine agosto, ora ci sono da registrare le voci che arrivano sempre più forti da Pescara. Gli abruzzesi ci pensano con insistenza, a caccia di un bomber navigato per provare a centrare la salvezza in serie B. La Salernitana non apre all'addio del suo numero nove, nonostante l'interesse del Pescara ad uno scambio che possa prevedere l'inserimento di Merola, esterno d'attacco che sarebbe comodo per il 4-2-3-1 che Raffaele ha in mente per la seconda parte di stagione. Inoltre gli abruzzesi coccolano l'idea De Boer, con Squizzato che potrebbe fare il percorso inverso.