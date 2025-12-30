Siracusa-Salernitana, settore ospiti sold-out in quindici minuti Pochissimi i tagliandi disponibili

AGGIORNAMENTO 16.00 - Poco più di 15 minuti. Il calore del tifo della Salernitana non conosce sosta. Nemmeno una delle trasferte più complicate sotto il profilo logistico frena il calore del popolo granata. In circa quindici minuti sono andati in fumo i 450 tagliandi disponibili online per il settore ospiti dell'impianto siciliano.

14.45 - Senza annunci è partita negli scorsi minuti la prevendita per Siracusa-Salernitana, match in programma domenica alle ore 14:30. Sono appena 450 i posti disponibili per i supporters granata nel settore ospiti, con tagliandi in vendita solo per i possessori di fidelity card al costo di 13.72 euro incluso i costi di prevendita. Facile immaginare che, il numero esiguo di tagliandi, possa portare all'immediato sold-out. Il circuito di riferimento online è Go2.