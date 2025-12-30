Salernitana, vicino un nuovo portiere: Alastra verso i granata L'estremo difensore arriverebbe dal Potenza pronto ad accogliere Brancolini

Una trattativa nata nei giorni scorsi e che potrebbe subire in giornata l’accelerata definitiva. La Salernitana spinge per Fabrizio Alastra. Il portiere è sempre più vicino alla società granata, pronto a recitare il ruolo di dodicesimo alle spalle di Antonio Donnarumma. Alastra, classe 1997, è arrivato al Potenza nel 2022 e in questa stagione ha collezionato 16 presenze, mantenendo la porta inviolata in ben 6 occasioni. Poi però le panchine in serie, con Cucchietti preferito all’esperto portiere ex Palermo. Da qui, la scelta di guardarsi intorno e valutare nuove opzioni.

Il direttore sportivo conosce bene Alastra avendolo avuto già alle sue dipendenze nelle esperienze di Trapani e Parma. A fare posto all’ex portiere del Palermo Federico Brancolini. Il calciatore, in prestito dall’Empoli, andrebbe così a giocarsi il posto in rossoblu dopo la parentesi semestrale in granata. Dalla società toscana, proprietaria del cartellino, sarebbe già arrivato il via libera allo scambio. Nuovi contatti nelle prossime ore per chiudere l’affare.