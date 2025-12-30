Salernitana, attacco decimato alla ripresa: le ultime Raffaele deve fare i conti con un reparto falcidiato dai problemi fisici

La ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia porta due sorrisi ma anche qualche apprensione in casa Salernitana in vista della sfida di Siracusa. Giuseppe Raffaele ha ritrovato la squadra questo pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy dopo lo stop di otto giorni. Per il tecnico granata primo abbraccio con Arena e Carriero, primi due rinforzi del mercato di gennaio. In attesa dell’ufficialità degli accordi, possibili dopo il 2 gennaio, entrambi i calciatori inizieranno ad integrarsi col gruppo per poi strappare una convocazione verso Siracusa.

Attacco decimato

Per lo staff medico gli occhi sono soprattutto sul reparto offensivo. Per Inglese continua la gestione a causa dei problemi alla schiena che dovrebbero costringere il capitano a saltare anche la trasferta siciliana. Lavoro differenziato anche per Liguori: l’attaccante si era fermato prima della sfida con il Foggia per un piccola lesione muscolare e rischia il secondo forfait di fila. Gestione invece per Ferrari. Il Loco ha lavorato in parte col gruppo e proverà a staccare il biglietto per la trasferta in Sicilia. Lavoro differenziato per Cabianca.