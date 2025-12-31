Salernitana, frenata per lo scambio Alastra-Brancolini Affare al momento in standby

Doveva essere il contatto per definire l'accordo. Ed invece lo scambio Alastra-Brancolini si stoppa sul più bello. La Salernitana aveva incassato il sì dell'estremo difensore del Potenza, pronto a trasferirsi in granata, scambiando la propria posizione con l'attuale vice di Antonio Donnarumma Federico Brancolini. Ed invece nella serata di ieri è arrivato lo stop: problema non di formule ma di cifre che hanno "freezzato" l'operazione.

La Salernitana avrebbe accolto a braccia aperte Alastra, classe 1997, arrivato al Potenza nel 2022 e in questa stagione ha collezionato 16 presenze, mantenendo la porta inviolata in ben 6 occasioni. Poi però le panchine in serie, con Cucchietti preferito all’esperto portiere ex Palermo. Da qui, la scelta di guardarsi intorno e valutare nuove opzioni. Il direttore sportivo conosce bene Alastra avendolo avuto già alle sue dipendenze nelle esperienze di Trapani e Parma. Ora però lo standby.