Salernitana, Raffaele spera in Ferrari per Siracusa Il Loco prova ad accelerare, il tecnico ha la coperta corta in attacco

Un sospiro di sollievo c’è. Franco Ferrari mette nel mirino la prima sfida dell’anno del 2026 con la maglia della Salernitana. Il Loco, che si era fermato nel finale di gara con il Foggia per fastidi muscolari, ha sostenuto esami strumentali che hanno evidenziato un netto miglioramento dopo l’ultima fatica del 2025. Rinfrancato dalle vacanze natalizie, l’ex Vicenza proverà ad accelerare nei prossimi giorni. Lo staff medico non vuole correre rischi e lo gestirà. Si va verso un utilizzo part-time, con Raffaele che potrebbe puntare dall’inizio su Ferraris per poi affidarsi all’italo-argentino.

Anche perché la coperta in attacco è cortissima. Inglese deve fronteggiare gli ormai soliti problemi alla schiena che non gli permetteranno di essere in Sicilia. Difficile ipotizzare anche se potrà esserci una chance di recupero per il big-match di settimana prossima con il Cosenza. Restano fortissimi i dubbi anche sulle condizioni di Liguori: l’attaccante continua a lavorare a parte dopo la lesione muscolare rimediata prima della sfida con il Foggia, si naviga a vista.