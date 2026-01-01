Salernitana, anno nuovo modulo nuovo? Raffaele pensa a novità Il tecnico va verso la difesa a quattro seppur con scelte obbligate in attacco

Il 2025 è andato in rassegna con le due vittorie con Picerno e Foggia che hanno permesso all’intero ambiente Salernitana di poter tirare un bel sospiro di sollievo. Soprattutto per la panchina di Giuseppe Raffaele, rimasta stabile dopo giorni di burrasca post-ko con il Benevento e il pari interno con il Trapani che aveva lasciato tanto amaro in bocca. Il bilancio del girone d’andata parla di 38 punti in 19 partite, a tre lunghezze da Benevento e Catania.

Serve però energia nuova per continuare la ricorsa, affidarsi anche ad un’infermeria meno affollata per poter puntare su tutte le risorse a disposizione. La Salernitana anche a Siracusa rischia di dover fare i conti con un attacco decimato, con l’assenza di Inglese e il rischio forfait per Liguori. Ferrari ci sarà seppur stringendo i denti. Raffaele pensa al 4-2-3-1, modulo che darebbe solidità ma soprattutto maggiore incisività offensiva. A Siracusa, Ferraris potrebbe essere il riferimento offensivo, con Ferrari che partirebbe dalla panchina. Sulle fasce Achik e Knezovic, con la possibilità di alzare il raggio d’azione di uno dei centrocampisti come incursori alle spalle della punta.