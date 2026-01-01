Salernitana, Faggiano completa la difesa: ecco Berra Ecco il terzo rinforzo

Un nuovo rinforzo. Daniele Faggiano sistema la difesa della Salernitana. Dopo Arena e con le cessioni di Frascatore e Coppolaro, il club granata si appresta ad accogliere Filippo Berra. Il club granata ha chiuso l’operazione col Crotone per l’ex Pisa che firmerà per un anno e mezzo. Tredici presenze e un gol per l'ex Benevento che può ricoprire il ruolo sia di centrale che di terzino. Il calciatore verrà ufficializzato domani.