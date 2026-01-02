Salernitana, ecco il mercato: pioggia di ufficialità in arrivo Sono cinque le operazioni che il club punta di annunciare in giornata

Non sarà corsa contro il tempo verso Siracusa. La Salernitana si gode i primi tre acquisti della sessione di mercato di gennaio al via oggi. Ed il club granata conta già nelle prossime ore di ufficializzare quelle che sono state le prime mosse di Daniele Faggiano, da giorni già a disposizione di Giuseppe Raffaele. L’ultima in ordine temporale riguarda Filippo Berra: il difensore arriva a titolo definitivo dal Crotone, con via libera al trasferimento arrivato nella giornata di ieri. Un rinforzo di esperienza e duttilità che permetterà a Raffaele di poter puntare su un jolly sia per la difesa a tre che a quattro.

Le altre operazioni

Berra si unirà ad Arena e Carriero che invece sono già sicuri di una convocazione per Siracusa. Arena arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Arezzo che a sua volta ha già accolto Coppolaro, passato tra le fila dei toscani con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Idem per Carriero: l’ex capitano del Trapani ha salutato il club alle prese con le grane legate alla situazione societaria e ha sottoscritto un contratto di un anno e mezzo. Quinta ed ultima operazione che verrà resa nota in giornata: Frascatore dice addio alla Salernitana e passa al Guidonia.