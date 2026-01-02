Salernitana, fari sul centrocampo: Faggiano corteggia un turco e pensa ad un ex La situazione tribolata della Triestina apre a scenari inesplorati. E De Boer piace in B e in C

Giuseppe Carriero sarà il primo rinforzo ma non l’unico. La Salernitana, dopo i movimenti in difesa, ora prova a cambiare volto anche al centrocampo. Se per l’arrivo dell’ex capitano del Trapani è praticamente tutto fatto, con ufficialità attesa in giornata, ora si va a caccia di un elemento che possa permettere a Giuseppe Raffaele di avere un poker di scelte di assoluto valore. La motivazione è legata anche al destino di Kees De Boer. La Salernitana lo ritiene incedibile ma Pescara e Arezzo hanno alzato il pressing. Il passaggio al 4-2-3-1 potrebbe spingere il club granata ad un sacrificio, andando su un altro profilo. A questo si aggiunge anche l'addio nell'aria di Varone e la possibilità di risolvere il prestito col Sassuolo per Knezovic.

Piace Gunduz, occhi su Crnigoj

Si sondano anche le soluzioni guardando alle difficoltà di diversi club in serie C. Ad esempio, la situazione della Triestina (ben 23 punti di penalizzazione) potrebbe spingere diversi calciatori a salutare. La Salernitana si è mossa con l’entourage di Teoman Gunduz, classe 2004 autore di sei gol e quattro assist. Nato a Berlino e cresciuto in Germania, Gunduz è un duttile centrocampista centrale, in grado di ricoprire tutti i ruoli in mediana. Il contratto è in scadenza nel 2026, con la Salernitana che studia l’assalto ma pensa anche al ritorno dell’ex Domen Crnigoj. Più indietro nelle gerarchie Squizzato del Pescara e Gallo del Crotone, mentre per Ba al momento il Siracusa non apre all’addio.