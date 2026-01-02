UFFICIALE - Salernitana, via vai in difesa: ecco Arena, saluta Coppolaro Perfezionato lo scambio con l'Arezzo.

La Salernitana annuncia il primo rinforzo. Il club granata comunica l’accordo con la Società Sportiva Arezzo per il trasferimento in granata a titolo definitivo del difensore Matteo Arena. Il calciatore classe 1999 ha firmato un contratto fino al 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 23. Nato a Bari, Arena è cresciuto nel settore giovanile dei galletti, per poi passare al Foggia. Ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/20 nelle file del Monopoli. Con i biancoverdi ha disputato tre stagioni in Serie C arrivando fino ai quarti di finale dei playoff nel 2022 dopo una stagione da 33 partite e 5 gol. In seguito è approdato alla SPAL. Con la società ferrarese ha collezionato 18 presenze in B nel campionato 2022/23 e poi 25 (con 4 gol) l’anno successivo in terza serie prima di trasferirsi all’Arezzo, club con cui ha iniziato l’attuale stagione.

Saluta Coppolaro

Il club granata ha anche annunciato l’accordo col club toscano per il trasferimento del difensore classe 1997 Mauro Coppolaro. Il calciatore si trasferisce in Toscana a titolo definitivo. “Il club ringrazia Coppolaro per l’impegno profuso nella prima parte di stagione a difesa dei colori granata e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro”, si legge nella nota. Per Coppolaro, arrivato la scorsa estate, un semestre con quattordici presenze ma anche alcune prove non sufficienti, come la prestazione horror con il Benevento.