Salernitana, saluta Frascatore: resta in C

La difesa granata cambia faccia. La Salernitana annuncia la seconda cessione di giornata. Con una nota ufficiale, il club comunica "di aver raggiunto l’accordo con il Guidonia Montecelio 1937 Football Club per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 1992 Paolo Frascatore".
Saluto della società per l'ex Avellino: "Il club ringrazia Frascatore per l’impegno profuso nella prima parte di stagione a difesa dei colori granata e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro".