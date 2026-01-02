UFFICIALE - Salernitana, rinforzo per la mediana: ecco Carriero Il centrocampista ha scelto il numero 21

Corsa, dinamismo ed acume tattico per portare in alto i granata. La Salernitana ufficializza l'arrivo di Giuseppe Carriero. Il mediano arriva dal Trapani a titolo definitivo. L'ufficialità è stata resta nota del club campano con un lungo comunicato, con contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 21. Si chiude dunque con il quinto annuncio il primo giorno di calciomercato.

Dopo aver mosso i primi passi tra il settore giovanile del Renate e lo Sporting Bellinzago (con cui ha vinto da giovanissimo il campionato Serie D), a partire dal 2016 Carriero ha acquisito grande esperienza nel girone C della Serie C, che lo ha visto protagonista con le maglie di Casertana, Catania, Monopoli, Avellino e poi Trapani per un totale di 200 presenze e 14 gol all’attivo tra stagione regolare, playoff e Coppa Italia di categoria. In mezzo, il calciatore originario di Desio ha vissuto anche un’esperienza in Serie B al Cittadella tra il 2022 e il 2024: in Veneto ha ottenuto due salvezze disputando ben 67 gare e realizzando 4 reti.