Salernitana-Cosenza, l'Osservatorio impone limitazioni per gli ospiti Prima sfida interna del 2026 e subito restrizioni

Prima sfida del 2026 e subito le scure dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Salernitana-Cosenza di lunedì 11 gennaio entra nel mirino del Viminale. Per la sfida in positicpo dell'Arechi, per i tifosi rossoblu il settore ospiti dell'Arechi sarà fruibile per i soli possessori di fidelity card dei calabresi. Richiesta inoltre l'implementazione degli steward per eseguire in modo capillare le attività di pre filtraggio e filtraggio ai varchi di ingresso dell’impianto di via Allende.