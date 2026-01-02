Restyling stadio Arechi e Volpe, De Luca rassicura: "I lavori procedono" Il già Governatore della Regione Campania sottolinea: "L'Arechi potrà candidarsi per Euro2032"

“I lavori per l’Arechi e per lo stadio Volpe vanno avanti”. Ci pensa il già Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a rassicurare sull’opera di restyling dei due impianti, dopo lo stop successivo all’inaugurazione del cantiere. Nel classico appuntamento settimanale, De Luca ha smorzato le critiche: “C’è stato qualche ritardo nel pagamento di uno stato di avanzamento, poi si sono fatti i lavori per i sottoservizi ma l’opera è totalmente finanziata” ha rassicurato De Luca.

Poi si è entrati nel dettaglio delle attività di monitoraggio per i fondi che permetteranno la realizzazione dei due impianti: “Non è uno stadio nuovo, come era quello di Firenze o di Venezia che non ha avuto il finanziamento e l’avallo ma si tratta di una ristrutturazione generale. Per questo motivo dovremmo verificare nelle prossime settimane se ci sono osservazioni da parte dell’Autorità di Controllo poiché l’opera era imputata sui fondi strutturali. Se dovessero esserci obiezioni si lavorerà con l’utilizzo di altri fondi, ricordando che l’Arechi potrà candidarsi ad ospitare gli incontri degli Europei di Calcio del 2032”.