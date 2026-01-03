Salernitana, obiettivo Gunduz per la mediana. De Boer incassa gradimenti Il turco della Triestina è il preferito del ds Faggiano. Per De Boer sirene in B e in C

Un rinforzo in mezzo al campo. Giuseppe Carriero porterà in dote la giusta verve ed energia che mancava, alter-ego di Tascone ma anche calciatore in grado di poter coesistere con l’ex Audace Cerignola. La Salernitana però non si ferma e vuole puntellare il reparto centrale. Con Varone ai saluti, in attesa di un’offerta convincente dopo timidi sondaggi dal girone C di serie C, Daniele Faggiano va a caccia di un ultimo colpo per regalare a Giuseppe Raffaele un’altra freccia per il proprio arco.

Obiettivo Gunduz

Gli occhi del direttore sportivo si sono fermati da giorni a Trieste. Il caos che rischia di inghiottire la Triestina rappresenta un assist di mercato. La Salernitana ha messo nel mirino Teoman Gunduz, classe 2004 autore di sei gol e quattro assist in questa prima parte di stagione con i biancorossi. Nato a Berlino e cresciuto in Germania, Gunduz può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. La Triestina apre all’addio e, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, chiede un indennizzo per l’addio. Il club ha anche messo gli occhi su Knezovic, con il calciatore però che vorrebbe giocarsi ancora le sue chance in maglia granata.

De Boer corteggiato

L’arrivo di un nuovo centrocampista potrebbe spingere Daniele Faggiano anche a dover rinunciare a qualche tessera importante del suo mosaico. Anche ascoltando le sirene di mercato che si sono fatte insistenti per Kees De Boer. Il Pescara lo segue dalla scorsa estate e aprirebbe le porte ad un suo arrivo nonostante la delusione per il sorpasso granata nello scorso luglio. Non è un mistero il corteggiamento dell’Arezzo. Il club granata ragiona, anche alla luce di un possibile passaggio al 4-2-3-1 che penalizzerebbe l’olandese.