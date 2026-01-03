Salernitana, fari sull’attacco: Gomez in pole, segnali social da Lescano L'attaccante del Crotone sarebbe il jolly offensivo. Lescano aspetta ma il Brescia si fa sotto

Un centravanti dai gol pesanti. La Salernitana continua a monitorare il mercato degli attaccanti. Alle prese con le condizioni incerte di Roberto Inglese, ieri alle prese con un lavoro differenziato a causa dei problemi alla schiena che lo attanagliano da settimane, e con Franco Ferrari ritornato a disposizione dopo i problemi muscolari rimediati con il Foggia e pronto a guidare la Salernitana a Siracusa. Daniele Faggiano però non vuole lasciare nulla al caso, ragiona sulla possibilità di aggiungere un esterno offensivo alla batteria di ali a disposizione (no del Casarano per Chiricò, possibilità Merola dal Pescara) e sogna anche un centravanti da gol pesanti.

Gomez obiettivo concreto

I messaggi arrivati da Crotone aprono alla possibilità di poter strappare ai pitagorici Guido Gomez. Il centravanti direbbe addio ai pitagorici davanti ad un’offerta importante che farebbe felice il club calabrese. L’asse è caldo, con la Salernitana che ha già strappato Berra al Crotone e ora punta con forza sul centravanti classe 1994, soluzione per la trequarti in caso di passaggio al 4-2-3-1. Costo dell’operazione sui 300mila euro.

Lescano attende

Cifre ben più alte invece per Facundo Lescano. L’Avellino ha confermato all’entourage dell’attaccante di essere pronto a cedere l’argentino, arrivato appena un anno fa dal Trapani. L’argentino si è sfogato sui social postando un’immagine criptica: “Il successo rapido è un illusione”, con un palazzo destinato a crollare. “Le grandi cose richiedono tempo”, con le immagini della Torre Eiffel in fase di costruzione fino al suo splendore finale. La Salernitana fa affidamento sul fattore tempo per provare a convincere i lupi ad accettare il prestito con diritto di riscatto. Intanto, l’argentino ha rifiutato la proposta sudamericana dell’Olimpia Asuncion, incassa gradimenti dal Portogallo ma potrebbe trasferirsi all’Union Brescia: il club lombardo ha mosso passi concreti e prepara l’offerta ufficiale da mezzo milione di euro.