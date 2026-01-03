Salernitana, senti Longo: "Il Crotone non è un supermercato, tanti avvoltoi..." Il tecnico spiega anche l'addio di Berra ai granata: "Si è fatta una plusvalenza"

Emilio Longo alza la voce. Il tecnico del Crotone, dopo le parole del patron Vrenna sul ridimensionamento societario, nel corso della presentazione di Benevento-Crotone ha voluto fare chiarezza, anche sulle voci di mercato tra cui quella dell'interesse della Salernitana su Gomez: “Non sono qui a correggere le parole del nostro patron. Però è bene ripetere che noi non siamo in svendita. Abbiamo bisogno di calciatori che vogliono restare fermamente al Crotone. Per chi invece vorrà andare via, chi avrà il desiderio di acquistarli non troverà un club in svendita. Questa è una società che vuole ristrutturare la sua potenzialità e non demolire tutto. Ci saranno cessioni solo con le giuste offerte, non siamo un supermercato. Le parole del patron hanno scatenato tanti avvoltoi. Chi vuole andare via dovrà essere ben pagato”.

Diversa invece la situazione di Berra, da poche ore nuovo calciatore della Salernitana: “Cocetta ha dimostrato di essere un titolare affidabile. C’è stata questa possibilità di dover rinunciare ad un difensore. Berra aveva palesato la sua volontà di andare via ma non si è svenduto questo calciatore, anzi si è fatto una plusvalenza”.