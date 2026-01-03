Salernitana, i convocati per Siracusa: Raffaele rinuncia a cinque pedine

Nessuna buona notizia. Nella lista dei convocati per Siracusa-Salernitana, Giuseppe Raffaele deve rinunciare per infortunio a Inglese, Liguori e Anastasio oltre al lungodegente Cabianca. Niente da fare per l'esterno offensivo e per il difensore che proveranno ad esserci con il Cosenza. Fa rumore l'esclusione per scelta tecnica di Varone, ormai fuori dal progetto tecnico.
Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 17 Knezovic, 21 Carriero, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 70 Boncori.