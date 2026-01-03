Siracusa-Salernitana, Raffaele: "Girone di ritorno è campionato a sè" Il tecnico: "Grande fame di tornare in campo. I nuovi potranno aiutarci"

Giuseppe Raffaele vuole una Salernitana d'assalto. Alla vigilia della trasferta di Siracusa, il tecnico granata non perde la tradizione di lasciare il suo messaggio prepartita al sito ufficiale del club: “Innanzitutto approfitto per augurare un felice 2026 a tutti i nostri tifosi. Ci hanno dato tanto e continueranno a farlo. Sappiamo bene che buona parte della realizzazione di questo auspicio passa per i risultati che riusciremo a portare a casa. Faremo di tutto per ottenere il massimo, come sempre. – dice mister Giuseppe Raffaele alla vigilia della gara – Ci aspetta il girone di ritorno, una sorta di campionato nel campionato. In questa settimana ho ritrovato i calciatori molto bene, tutti con grande entusiasmo e voglia di tornare subito in campo. Rispetto all’andata abbiamo tanta consapevolezza in più ma servirà tenere altissimo il livello di attenzione contro un Siracusa in netta crescita rispetto alla prima parte di stagione. Non a caso ha conquistato 15 punti nelle 9 partite che hanno preceduto la sosta”.

I nuovi acquisti Arena, Berra e Carriero partiranno subito con i nuovi compagni: “Possono darci una grossa mano, conoscono benissimo il campionato. Tutti e tre si sono inseriti subito alla grande e sono stati accolti nel migliore dei modi da un gruppo che ha già un ingrediente importante che non si trova sul mercato, ovvero la compattezza e la voglia di stare assieme. Non ci stancheremo mai di sottolinearlo".

Out Liguori e Anastasio che non preoccupano il tecnico: "Purtroppo non saranno a disposizione Varone che è influenzato, Cabianca, Inglese, poi Liguori e Anastasio. Per quanto riguarda gli ultimi due non si tratta di noie serie, li lasciamo recuperare qualche giorno con l’obiettivo di ritrovarli regolarmente in vista della partita successiva”.