Siracusa-Salernitana, Turati: "Momento non facile". Assente anche Ba

Marco Turati non ci gira intorno. Alla sfida con la Salernitana, il Siracusa ci arriva non nel migliore dei modi tra assenti e cessioni virtualmente definite. “Dal punto di vista psicologico non è facile lavorare in momenti come questi – ha ammesso il tecnico azzurro in conferenza stampa – ma per noi qualsiasi vicenda extra campo non deve rappresentare un ostacolo. Dobbiamo credere nel progetto e continuare a lavorare con grande concentrazione ed impegno”.

Il mercato lo priverà anche di Ba, calciatore obiettivo della Salernitana ma virtualmente del Cosenza. Oltre al mediano e a Guadagni, anche Frosali e Alma sono destinati a lasciare Siracusa, così come non si escludono ulteriori sorprese già a nell’elenco dei convocati per la gara di domani. “Vedremo su chi potremo contare fino in fondo. Se tra una decina di giorni ci sarà bisogno di qualche innesto, credo che l’arrivo di nuovi giocatori potrebbe esserci utile. Ma, al di là di tutto, continuerò a credere nella salvezza del Siracusa”.