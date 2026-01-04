Siracusa-Salernitana, le probabili formazioni: Raffaele sceglie il 4-2-3-1 Trasferta insidiosa per i granata. Ferrari stringe i denti e ci sarà dal 1'

Nuovo anno con lo stesso obiettivo: vincere per continuare a sognare la promozione in diretta. L’operazione rimonta per la Salernitana parte da Siracusa. Alle ore 14:30 la squadra granata scende in campo dopo aver conosciuto il risultato del Catania a Foggia (etnei in campo alle ore 12:30). Trasferta insidiosa per la Bersagliera, contro un avversario alle prese con difficoltà societarie, a ranghi ridotti fra cessioni di mercato e infortuni ma con il desiderio di dare verve al sogno salvezza.

Raffaele cambia modulo

Per la prima del 2026, la Salernitana si affida al 4-2-3-1. Raffaele non dovrebbe schierare dal 1’ i nuovi arrivati Arena, Berra e Carriero, tutti e tre in panchina. Davanti a Donnarumma, la linea a quattro arretrata sarà composta da Longobardi, Matino, Golemic e Villa. In mezzo al campo Tascone e Capomaggio. Sulla trequarti chance per Knezovic, con Achik e Ferraris a supporto di Ferrari.

Siracusa-Salernitana, le probabili formazioni:

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Sapola, Pacciardi, Cancellieri; Candiano, Gudelevicius; Di Paolo, Limonelli, Valente; Molina. Allenatore: Turati.

Salernitana (4-2-3-1): Donnarumma; Longobardi, Matino, Golemic, Villa; Tascone, Capomaggio; Knezovic, Ferraris, Achik; Ferrari. Allenatore: Raffaele.