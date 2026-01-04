Salernitana, si stringe per Gunduz. Il Crotone alza il muro per Gomez Il centrocampista della Triestina è l'obiettivo di Faggiano che valuta soluzioni per l'attacco

Un nuovo centrocampista che abbia in dote gol e assist. La Salernitana va a caccia di risorse per il nuovo 4-2-3-1 ideato da Giuseppe Raffaele e che dovrebbe debuttare già questo pomeriggio a Siracusa. Negli ultimi giorni, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha stretto i contatti per Teoman Gunduz, classe 2004, tra i protagonisti con la maglia della Triestina con sei gol e quattro assist. La Salernitana vuole sfruttare il momento difficile della Triestina e il contratto in scadenza nel prossimo giugno per cercare di bruciare sul tempo la concorrenza e affidarsi un nuovo rinforzo in mediana. Domani nuovi contatti con l’entourage, con un possibile accordo biennale sul tavolo. Il ds Faggiano guarda sempre in casa Pescara e spera in un’apertura del club biancoceleste per Lorenzo Meazzi. A far posto ad un nuova entrata potrebbe essere Kees De Boer. L’ex Ternana piace a Union Brescia, Arezzo e Pescara, con la Salernitana che valuta il sacrificio del mediano

Idee diverse in attacco

La volontà del club è di regalarsi anche innesti in attacco. Sempre dal Pescara, la soluzione Davide Merola fa gola, anche alla luce della possibile uscita dell’attaccante biancazzurro. Per il ruolo di centravanti invece, Facundo Lescano resta la primissima scelta ma l’affare viaggia su cifre considerate fuori budget, lasciando al momento campo aperto a Union Brescia e Ravenna. La Salernitana ha spostato le sue attenzione su Guido Gomez ma il Crotone resta fermo sulla richiesta di 400mila euro per il centravanti, anche alla luce delle parole del tecnico dei pitagorici Emilio Longo: “Non siamo un supermercato: chi andrà via lo farà al prezzo deciso dalla società”.