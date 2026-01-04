Siracusa-Salernitana 3-1, il ds Laneri: "Identità e fame: è un trionfo" Il club siciliano festeggia il successo: "Squadra fatta di uomini. Il futuro non è buio"

Un successo pesantissimo. Il direttore sportivo Antonello Laneri sorride. Il Siracusa strapazza la Salernitana, si mette in tasca le difficoltà e in attesa di capire il proprio futuro si tira fuori dalla zona retrocessione: “Era da tanto che giocavamo in questa maniera. Siamo una squadra che gioca sempre per vincere e devo fare i complimenti al mister, perché durante la settimana lavora proprio su questo. L’identità di questa squadra è chiara: provare sempre a vincere. Abbiamo affrontato a viso aperto una squadra costruita per vincere come la Salernitana, senza snaturarci. Abbiamo messo in difficoltà tutte le big: poi si può vincere o perdere, ma se vogliono batterci devono sudare”.

Poi una chiosa sul clima che si respira tra le fila dei siciliani: “È una squadra fatta di grandi uomini e di grandi professionisti, che hanno creduto in questo progetto e lo stanno portando avanti con convinzione. Il presidente ci ha rassicurato sul futuro: siamo fiduciosi”.

Fonte foto: Siracusa Calcio