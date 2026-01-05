Salernitana, Faggiano stringe per Gunduz e bussa per Lescano Sondaggio del ds Faggiano con l'Avellino per la punta. E oggi Gunduz in campo con la Triestina

Un rinforzo a centrocampo e uno in attacco. Dopo la scoppola di Siracusa, la Salernitana ora si riaffaccia sul mercato con la volontà di dare un segnale chiaro. Serve ripartire, dare nuova benzina ad un motore che si è inceppato nel momento topico della ripartenza. Il direttore sportivo Daniele Faggiano prova a spingere e in giornata avrà nuovi contatti con la Triestina per il centrocampista Teoman Gunduz. Il calciatore è stato regolarmente convocato per la sfida di oggi con l'Alcione ma per il tuttocampista quella odierna potrebbe essere l'ultima in maglia biancorossa. Nuovi contatti nelle prossime ore e la volontà forte di anticipare la concorrenza.

Contatto ufficiale per Lescano

La serata amara di Siracusa ha spinto Daniele Faggiano anche a riprendere i contatti con l’Avellino per Facundo Lescano. Primo sondaggio ufficiale, incamerando le richieste e cercando una soluzione per avvicinarsi agli ottocentomila euro che l’Avellino ha posto come soglia per lasciar partire l’italo-argentino. L’Union Brescia ha bussato per primo ma al momento manca l’accordo. La Salernitana è forte del via libera del calciatore al trasferimento.