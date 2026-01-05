Salernitana-Cosenza, al via la prevendita: ecco tutte le informazioni Il match si giocherà lunedì 12 gennaio alle 20:30

Partirà alle 10 di giovedì 8 gennaio la prevendita dei biglietti per assistere a Salernitana-Cosenza in programma lunedì 12 gennaio alle 20:30.

I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale ed online (tramite questo link). Il botteghino 1 dello stadio Arechi, inoltre, sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:00.

Nei settori locali divieto di vendita per i residenti della Provincia di Cosenza, ad eccezione di coloro che sono in possesso di fidelity Salernitana sottoscritta prima del 01/06/2025. Le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) saranno comunicate successivamente, in attesa dei provvedimenti delle autorità competenti.

Prezzi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 35 + € 3,00 prev. (intero) - € 22 + € 3,00 prev. (donna/over 65) - € 15 + € 2,00 prev. (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 22 + € 3,00 prev. (intero) - € 16 + € 2,00 prev. (donna/over 65) - € 10 + € 2,00 prev. (under 14)

Tribuna Azzurra: € 18 + € 2,00 prev. (intero) - € 12 + € 2,00 prev. (donna/over 65) - € 8 + € 2,00 prev. (under 14)

Distinti: € 12 + € 2,00 prev. (intero) - € 8 + € 2,00 prev. (donna/over 65) - € 5 + € 2,00 prev. (under 14)

Curva Sud: € 8 + € 2,00 prev. — € 5 + € 2,00 prev.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Omaggi Under 14

Per questa partita la società ha deciso di concedere l’ingresso gratuito a tutti gli under 14 nel settore distinti fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14@ussalernitana1919.it a partire dalle 9:00 di mercoledì 7 gennaio fino alle 23:59 di giovedì 8 gennaio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 7 gennaio ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 8 gennaio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 17:30 alle 20:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 9:00 di mercoledì 7 gennaio fino alle 23:59 di giovedì 8 gennaio. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.