Salernitana, ripresa e confronti: Faggiano parla alla squadra Il ds vuole analizzare le motivazioni del ko di Siracusa. Possibile presenza anche dell'ad Pagano

Giuseppe Raffaele si gioca tutto con il Cosenza. La decisione è stata presa dopo un’ulteriore riflessione vissuta nella giornata di ieri in casa Salernitana. Passa la linea dunque di dare una nuova chance all’allenatore siciliano, confermato anche dal direttore sportivo Daniele Faggiano. L’uomo mercato granata ha sollevato l’allenatore da tutte le responsabilità per la prova horror di Siracusa, puntando il dito anche contro i calciatori. Questo pomeriggio, prima della ripresa degli spogliatoi, dalla befana del ds per gli atleti granata ci sarà carbone e rimproveri. Non si aspettava un approccio così molle, una prova insufficiente. Aveva provato anche a dare una scossa dalla panchina facendosi espellere. L’encefalogramma granata è rimasto clamorosamente piatto. E non è da escludere nemmeno la presenza dell’ad Pagano. L’uomo più vicino a Danilo Iervolino vuole sottolineare la necessità di un cambio passo immediato. Perdere terreno anche con il Cosenza significherebbe allontanare quasi definitivamente i sogni di gloria.

Assenze pesanti

Il Giudice Sportivo colpirà duramente la difesa granata. Golemic e Arena verranno fermati per un turno e mancheranno nello scontro diretto con il Cosenza. Raffaele pensa al possibile ritorno alla difesa a tre e confida nel recupero di Anastasio, provvidenziale con la sua esperienza per dare solidità ad una linea che a Siracusa ha sbandato ad ogni soffio di venta biancoblu. Speranze anche per Liguori, rimasto fuori per i postumi della lesione muscolare rimediata tre settimane fa. Ancora out Cabianca, così come Inglese, frenato dai soliti problemi alla schiena.