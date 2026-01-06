Salernitana, Lescano e Cuppone: doppio duello con l'Union Brescia I granata vogliono regalarsi gol nuovi ma per i due attaccanti c'è da far presto

Dalla calza della Befana non escono rinforzi. La Salernitana lavora però per arrivare alla super sfida con il Cosenza con volti nuovi per lanciare un segnale forte, chiaro anche alle dirette concorrenti. Il terzo posto in classifica da condividere con la Casertana e i sei punti di svantaggio dal Benevento mettono spalle al muro la squadra granata che vuole provare a rispondere. Daniele Faggiano continua a cullare il sogno Facundo Lescano. L’italo-argentino ha rifiutato il Sudamerica, non si scalda all’ipotesi Portogallo e ora vuole che una fra Salernitana e Union Brescia esca alla scoperto. I lombardi sono avanti perché hanno già presentato una prima offerta da ritoccare verso l’alto. La Salernitana è ferma ad un sondaggio ufficiale, con l’affare milionario che dovrà avere il via libera di Iervolino. Con l’Union Brescia è duello anche per Luigi Cuppone, in uscita dall’Audace Cerignola e seguito anche dalla Casertana.

Occhi su Merola

L’altra intenzione è anche quella di portare gol pesanti in dote puntando lo sguardo anche sugli esterni offensivi. Il ds Faggiano non molla l’idea Davide Merola, esterno che l’anno scorso fu provvidenziale per la promozione in serie B del Pescara ma che quest’anno convive con problemi fisici. La Salernitana lo ha messo nel mirino, lo reputa ideale per il passaggio al 4-2-3-1 ma deve convincere gli abruzzesi a salutarlo, anche proponendo Kees De Boer come contropartita.