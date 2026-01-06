Salernitana, Tesser apre all'addio di Gunduz: "Per lui sirene di mercato" Possibile ultima in maglia Triestina per il turco. Faggiano pronto all'assalto

Il cambio nel cuore del secondo tempo e una prova opaca. Per Gunduz, obiettivo della Salernitana, si entra nella settimana chiave per il suo futuro. Ieri il centrocampista turco è partito titolare nella sfida tra Triestina e Alcione Milano, con sconfitta 1-2 per i biancorossi. La situazione è sempre più critica, con il calciatore turco che non ha inciso e ora pensa ad un possibile addio, con la Salernitana pronta all’affondo decisivo. Opzione che Attilio Tesser non ha nascosto nel post-partita: “Sono tantissimi i calciatori con sirene di mercato. Siamo mancati in fase di realizzazione. Penso a Gündüz, impiegato più da seconda punta giocando sul nostro centro sinistra. Era in giornata no, una delle poche da quando è qui. Ha sempre inciso, è il giocatore che ha fatto più gol, che ha fatto più assist, ha sempre determinato tantissimo e oggi ha trovato una giornata poco felice, nella quale ha comunque avuto un paio di spunti importanti ed è un peccato, perché con lui in giornata le occasioni avute le avremmo concretizzate”.