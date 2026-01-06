Salernitana, Cosenza battuto dal Monopoli. Buscè: "Mancato coraggio"

Brutto stop per i silani che restano alle spalle dei granata. All'Arechi mancherà un pilastro

Salerno.  

Un colpo durissimo da incassare. Dalla possibilità di poter ricucire lo strappo dalla vetta ad un ko che brucia e lascia scorie pesantissime da mandare giù. Il Cosenza torna a perdere in casa e lo fa nella serata che poteva addirittura riportare i silani al terzo posto. Ed invece, la sconfitta interna con il Monopoli (0-2) ora porta i rossoblu a -8 dal Benevento, alzando quasi bandiera bianca per il discorso promozione diretta.

Amara la disamina di Antonio Buscè nel post-partita: “Abbiamo subito un duro colpo, ma dobbiamo reagire immediatamente senza cedere al vittimismo. È stata una prova condizionata da troppi errori commessi anche da elementi di esperienza. Ci è mancato il coraggio di osare, complice forse il nervosismo dopo un sospetto gol-non gol nell’azione di Florenzi e l’incognita atletica che la sosta comporta sempre”. Dura l’ammonizione rimediata da Langella, regista dei rossoblu e assente per squalifica lunedì all’Arechi con la Salernitana. “Il giallo a Langella è incomprensibile – protesta Buscè -, il calciatore ha subito un’aggressione e ne è uscito sanzionato. È stata una giornata in cui ogni episodio ci ha girato le spalle”.

