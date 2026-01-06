Salernitana, Squizzato va all’Entella. Faggiano pensa ad uno scambio col Pescara Sono due gli obiettivi nel mirino del ds Faggiano

Un nome da depennare. La Salernitana aveva inseguito Niccolò Squizzato. Il centrocampista, in uscita dal Pescara, è un nuovo calciatore della Virtus Entella. Una trattativa nata nei giorni scorsi, con la Salernitana che aveva adocchiato il regista prima di scegliere di dragare altre soluzioni. “Dal punto di vista fisico sto bene, ho giocato tanto in questi anni e anche nella prima parte di stagione. Mentalmente avevo voglia di rimettermi in gioco e di iniziare una nuova esperienza, penso che questa sia la scelta giusta", le parole del mediano.

Nuovi contatti col Pescara

La Salernitana però continua da giorni ad avere contatti con il Pescara. I due obiettivi sono la mezzala Lorenzo Meazzi e l’attaccante esterno Davide Merola, sul quale è piombato l’Avellino che ha proposto uno scambio con Valerio Crespi incassando il rifiuto dei biancazzurri. Il direttore sportivo Daniele Faggiano vorrebbe stringere in particolar modo con la mezzala anche immaginando il sacrificio di Kees De Boer. Il centrocampista ex Ternana, già cercato in estate dagli abruzzesi, potrebbe salutare per permettere alla Salernitana di inserire energia nuova e caratteristiche diverse anche alla luce di un possibile cambio tattico.