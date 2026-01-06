Salernitana, archiviato Siracusa: Raffaele recupera Anastasio La quiete dopo la tempesta. Il tecnico deve fare i conti con i guai fisici di tre big

La quiete dopo la tempesta. La Salernitana prova a voltare pagina. La squadra granata ha ripreso a lavorare dopo il lunedì di riposo concesso da Giuseppe Raffaele alla sua squadra dopo la sconfitta pesantissima di Siracusa. Capitolo archiviato a fatica, con le riflessioni della società sulla panchina del tecnico siciliano che si giocherà tanto del suo destino lunedì sera con il Cosenza. Gruppo diviso in due tronconi: coloro che sono scesi in campo domenica a Siracusa hanno svolto un lavoro essenzialmente defaticante. Tutti gli altri si sono dedicati a una seduta aerobica conclusa con partitine a campo ridotto.

Le buone notizie arrivano dall’infermeria. Alla luce dell’emergenza in difesa che priverà Raffaele sia di Golemic che di Arena causa squalifica, il tecnico può riabbracciare Armando Anastasio. Il laterale mancino torna disponibile e si candida per una maglia da titolare sia in una difesa a tre che a quattro. Solo terapie per Roberto Inglese per i quali restano incerti i tempi di recupero. Seduta differenziata per Eddy Cabianca e Michael Liguori: l’esterno mancino prova a spingere per essere a disposizione lunedì sera.