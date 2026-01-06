Salernitana, stangata per Arena. Stop per Golemic, inibito Faggiano Stop pesante per il difensore espulso al debutto

La Salernitana fa i conti con le conseguenze di Siracusa. Inibito Daniele Faggiano fino al 13 gennaio per "per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".

Due giornate per Matteo Arena "per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il palone, lo colpiva con i tacchetti esposti sopra la caviglia, senza procurargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti". Una giornata per Vladimir Golemic, anche lui salterà la sfida con il Crotone.