Salernitana, da Genova: "Tentazione Coda per i granata" Il Secolo XIX rilancia l'indiscrezione di un possibile ritorno di fiamma per l'attaccante

Una tentazione fortissima. La notizia rimbalza da Genova: “La Salernitana sogna Massimo Coda per l’attacco”. L’indiscrezione è pubblicata da Il Secolo XIX che racconta della volontà della società granata di mettere le mani sull’attaccante di Cava de’ Tirreni per rinforzare il proprio attacco. La Sampdoria è alle prese con una rivoluzione di mercato, con l’arrivo di Brunori che toglierebbe lo status di titolare all’attaccante campano. E allora ecco le sirene di mercato che potrebbero cambiare il destino della punta metelliana. La Salernitana insiste, proverebbe anche ad offrire un biennale con opzione fino al 2028 all’attaccante che già lo scorso anno fu tentato dal ritorno a casa.

Le idee per l’attacco

Sarebbe una tentazione da portare avanti anche alla luce delle difficoltà nel mettere le mani su un bomber navigato. Lescano è infatti frenato dalla richiesta milionaria dell’Avellino che chiede un milione di euro per dire addio all’argentino, corteggiato anche all’Union Brescia. Cuppone invece è in uscita dall’Audace Cerignola: sul calciatore Casertana e Virtus Entella. Il possibile ritorno al 3-5-2 potrebbe eliminare dalla corsa ai rinforzi Merola e Chiricò.