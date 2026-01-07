Salernitana, sorriso Liguori. L’influenza frena due difensori L'attaccante riprende a lavorare col gruppo e mette nel mirino il Cosenza

Michael Liguori corre verso il recupero. L’attaccante della Salernitana permette di tirare un sospiro di sollievo a Giuseppe Raffaele. Nel secondo allenamento verso la sfida con il Cosenza di lunedì sera, l’ex Padova ha iniziato gradualmente a lavorare col gruppo. La volontà è quella di inserirlo nei prossimi giorni a pieno regime con la squadra ma per lo staff medico il calciatore viene considerato recuperato per il posticipo dell’Arechi. Una buona notizia per Raffaele che deve fare i conti con l’indisponibilità di Inglese e con Ferrari e Ferraris non al top come annunciato nel post-Siracusa.

Serpeggiano anche i malanni di stagione all’interno del gruppo granata. L’influenza, che già aveva fiaccato Longobardi, ha rimandato ko l’esterno ex Rimini, costretto a restare a riposo. Nessun allarme sulla sua presenza per la sfida con il Cosenza. Fuori anche Golemic, fermato invece per un turno dal Giudice Sportivo e che quindi potrà smaltire al meglio l’influenza. Ancora fuori Cabianca, anche lui alle prese con un lavoro specifico.