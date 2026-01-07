Salernitana, tentativo granata per Caldirola: il difensore andrà al Benevento Il club granata aveva tentato l'affondo per l'ex Monza ma i sanniti si aggiudicano il difensore

Un rinforzo d’esperienza in difesa. La Salernitana non chiude la porta ad un nuovo innesto in difesa. Nelle scorse ore il club granata ha sondato la pista Luca Caldirola. Il difensore, con un curriculum importante, è in forza alla Folgore Caratese, squadra che milita in serie D di cui ne è il patron il giornalista Michele Criscitiello. La Salernitana avrebbe valutato con l’entourage la possibilità di un inserimento a sorpresa per riportare il calciatore tra i professionisti dopo l’esperienza al Monza. Il calciatore però è promesso sposo del Benevento, club che si è mosso in anticipo e che per il difensore sarebbe un ritorno a casa, anche alla luce del legame affettivo con la terra sannita.

Floro Flores lo attende

Possibile che l’affare con i giallorossi possa essere ratificato nelle prossime ore. Anche il tecnico della Strega Antonio Floro Flores ha sottolineato la volontà di abbracciare al più presto lo scuola Inter nel corso di Ottogol, in onda su Ottochannel: “Se dovesse arrivare Caldirola ci darebbe una grossa mano in termini di esperienza. È un calciatore che conosco bene: se sta bene fisicamente e merita di giocare, allora giocherà. Ho chiesto informazioni anche sull’uomo e me ne hanno parlato tutti benissimo. Vederlo in Serie D è un’offesa al calcio. La società sa che non amo aspettare troppo: se non si chiude in tempi brevi, si andrà su altri profili. Ma Caldirola ci aiuterebbe molto a migliorare la rosa".