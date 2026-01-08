Salernitana, Iervolino: "Giù le mani da Raffaele e Faggiano" La dichiarazione del patron al "Corriere dello Sport"

La Salernitana cerca serenità. La sconfitta di Siracusa ha aperto crepe nell'ambiente granata, con la posizione di Giuseppe Raffaele al centro di analisi e valutazioni. A cercare di gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Danilo Iervolino. Al Corriere dello Sport il patron della Bersagliera tende la mano al tecnico e al ds: "Giù le mani dal direttore sportivo Faggiano e dall’allenatore Raffaele. Li facciano lavorare in santa pace".

Parole che saranno di rassicurazioni anche in vista della sfida con il Cosenza, indicata come possibile match chiave per l’allenatore e per la sua panchina. Servono però risposte concrete: la Salernitana cerca la strada della serenità.