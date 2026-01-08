Salernitana, sprint per Meazzi: accordo col Pescara, manca ok calciatore Il centrocampista abruzzese favorito e Faggiano prova a stringere. Non si esclude un secondo arrivo

La Salernitana va a caccia di un nuovo centrocampista e stringe per Lorenzo Meazzi. Nella giornata di ieri nuovi contatti tra la Salernitana e il Pescara per cercare un'intesa per il trasferimento della mezzala in maglia granata. Accordo tra i club vicino: la Salernitana mette sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Il Pescara, che è vicino all’accordo anche col Venezia per Dagasso, apre all’addio del calciatore. Da superare però c’è la resistenza della mezzala che non vorrebbe lasciare Pescara e la serie B. La Salernitana sarebbe pronta ad offrire un biennale importante per cercare di convincere il calciatore.

In caldo anche due soluzioni

La Salernitana valuta però due opzioni. Gunduz della Triestina resta in pole position. Il turco classe 2004 ha avuto già contatti con il ds Faggiano, spinge per lasciare il club biancorosso. Ai friuliani piace Knezovic, fuori dal progetto tecnico di Raffaele. Il club granata resta sintonizzato anche su Coli Saco del Napoli, mediano di struttura e di sostanza che ha giocato con gli svizzeri dell’Yverdon nella prima parte di stagione. Possibile l’arrivo di due mediani anche alla luce della posizione di Varone, pronto a dire addio e richiesto dalla Ternana.