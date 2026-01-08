Salernitana, Knezovic e Varone ai saluti: spuntano due pretendenti Il croato risolverebbe il prestito dal Sassuolo. Il Puma lancia messaggi social

Non solo il mercato in entrata. Per la Salernitana c’è anche da sfoltire un organico numericamente importante. Dopo gli addii di Coppolaro e Frascatore, ora le attenzioni di Daniele Faggiano sono rivolte al centrocampo. L’arrivo di Carriero ha permesso al club granata di inserire nei giri del proprio motore qualità fisiche che mancavano. I possibili innesti di Meazzi e uno fra Gunduz e Saco andrebbe a completare e allo stesso tempo rivoluzionare un reparto che ha fatto i conti con tante difficoltà soprattutto nella parte centrale del girone d’andata.

Due possibili uscite

Sull’uscio ci sono Borna Knezovic e Ivan Varone. Il primo è scivolato nelle gerarchie di Giuseppe Raffaele e potrebbe interrompere il prestito con il Sassuolo per cercare fortuna altrove nonostante la volontà di volersi giocare le proprie chance in granata. Dopo il “no” all’Audace Cerignola c’è la Triestina, alle prese però con una situazione di classifica preoccupante. Si valutano opportunità così come per Ivan Varone. “Manchi”, il messaggio postato ieri con la foto che lo ritrae con la maglia della Salernitana. Segnale chiaro di una continuità di rendimento da ritrovare altrove. Nelle ultime ore la Ternana si è mossa con forza, sondando con l’entourage un eventuale trasferimento del Puma.