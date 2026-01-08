Salernitana, l’Union Brescia accelera per Lescano Il club lombardo spinge con l'Avellino, il calciatore apre alla destinazione

Un’accelerata importante. L’Union Brescia prova a bruciare sul tempo la Salernitana e spinge per Facundo Lescano. L’ultimo aggiornamento sul destino della punta italo-argentino arriva da Alfredo Pedullà. Il noto esperto di mercato ha raccontato di nuovi contatti tra le parti e la richiesta di un milione di euro avanzata dall’Avellino sempre più vicina. Il calciatore, che già nelle scorse settimane aveva ribadito la sua volontà di vestire la maglia della Salernitana, ora apre alla destinazione lombarda.

Si aspetta un segnale del club campano che anche nella serata di domenica aveva riallacciato i rapporti con l’entourage del calciatore e aveva registrato l’apertura dell’Avellino alla trattativa. Il club granata continua a pensare alle alternative: Tonin del Pescara, Gomez del Crotone e Cuppone dell’Audace Ceringola. La suggestione rimanda a Massimo Coda, seppur i costi dell’ingaggio siano da capogiro.