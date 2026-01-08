Salerno, la Commissione Sport: "Focus su Arechi, Volpe e Palatulimieri" Avella spiega: "In corso all'Arechi la mappatura dei sottoservizi"

Approfondimento sulla questione del riammodernamento dello stadio Arechi. La IV Commissione Consiliare Permanente Sport si è radunata mettendo al centro del dibattito il maxi-restyling del Principe degli Stadi. A scriverlo è Rino Avella, Presidente Commissione Sport, Politiche Giovanili e Innovazione: “In mattinata ho avuto un incontro con il Sindaco – che detiene la delega allo Sport – e con la direzione del settore Impianti Sportivi. Allo stato l’intervento è nella fase della individuazione e nella mappatura dei sottoservizi dello stadio Arechi.

Va ribadito, per definitiva chiarezza, che il Comune non detiene responsabilità operative né in termini di acquisizione dei finanziamenti nè di realizzazione dell’opera. La materia, nel suo complesso, è stata (ed è) interamente gestita dalla Regione Campania e dall’Arus, che è stazione appaltante. Dal proprio canto, l’Amministrazione Comunale ha realizzato tutto quanto rientra nelle proprie competenze: ha approvato in Giunta i progetti relativi agli abbattimenti del Volpe e del Palatulimieri, ha consegnato le relative aree e, doverosamente ed immediatamente, ha messo a disposizione i propri uffici a supporto delle procedure sia per quanto riguarda l’impianto principale che per i rifacimenti di Volpe e Palatulimieri”.