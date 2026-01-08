Serie C sempre più nel caos, nuova penalizzazione per il Trapani Sette punti di penalizzazione per la società di Antonini

Un'altra tegola sconquassa la classifica del girone di serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Dopo gli otto punti di penalizzazione comminati nella scorsa estate, ora una nuova pesante punizione inflitta al club siciliano. Sono ben quindici i punti sottratti in classifica, con i granata che scivolano a quota 19 punti in zona playout.