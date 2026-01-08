Un'altra tegola sconquassa la classifica del girone di serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Dopo gli otto punti di penalizzazione comminati nella scorsa estate, ora una nuova pesante punizione inflitta al club siciliano. Sono ben quindici i punti sottratti in classifica, con i granata che scivolano a quota 19 punti in zona playout.
Serie C sempre più nel caos, nuova penalizzazione per il Trapani
Sette punti di penalizzazione per la società di Antonini
Salerno.