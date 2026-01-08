Salernitana, Liguori rientra col Cosenza. Esami per Inglese L'ex Padova torna a disposizione. Si aspetta di conoscere i tempi di recupero per il capitano

Una buona notizia dall’infermeria arriva: la Salernitana ritrova Michael Liguori. L’attaccante ex Padova ha superato l’infortunio muscolare che lo aveva frenato lo scorso dicembre, prima della sfida di campionato con il Foggia. Lesione messa alle spalle dopo aver saltato Siracusa. Questa mattina, dopo aver lavorato ieri gradualmente in gruppo, l’esterno offensivo ha svolto tutta la seduta con i suoi compagni di squadra, candidandosi per la super sfida di lunedì sera con il Cosenza.

Un motivo per cui sorridere per Giuseppe Raffaele, alle prese ancora con i problemi di influenza che attanagliano Vladimir Golemic e Gianluca Longobardi. Si spera nel recupero dell’esterno, possibile titolare nel 3-5-2 che dovrebbe segnare il ritorno all’antico sotto il profilo tattico. Ancora out Roberto Inglese. Il capitano ha sostenuto nelle scorse ore nuovi esami per capire le condizioni del problema alla schiena che lo attanaglia da settimane e che al momento rende incerti i tempi di recupero.