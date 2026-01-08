FOTO - Salernitana, la Curva Sud Siberiano alza la voce: "Ora gli investimenti"

Il messaggio esposto all'Arechi dal cuore pulsante del tifo

foto salernitana la curva sud siberiano alza la voce ora gli investimenti
Salerno.  

Il mercato di gennaio della Salernitana, dopo l'accelerazione iniziale con le prime tre ufficialità in entrata, ora fa i conti con una fase di stallo. Il direttore sportivo Daniele Faggiano valuta i prossimi passi anche alla luce del budget a disposizione "per non affossare il club". Uno standby che ha spinto la Curva Sud Siberiano a prendere ufficialmente posizione con uno striscione eloquente, esposto nei pressi dello stadio Arechi: "Dopo Anni di Promesse e Fallimenti Pretendiamo Veri Investimenti". La palla passa al club, impegnato su più fronte per giocarsi le proprie chance promozione anche attraverso il mercato". 

Ultime Notizie