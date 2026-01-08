Il mercato di gennaio della Salernitana, dopo l'accelerazione iniziale con le prime tre ufficialità in entrata, ora fa i conti con una fase di stallo. Il direttore sportivo Daniele Faggiano valuta i prossimi passi anche alla luce del budget a disposizione "per non affossare il club". Uno standby che ha spinto la Curva Sud Siberiano a prendere ufficialmente posizione con uno striscione eloquente, esposto nei pressi dello stadio Arechi: "Dopo Anni di Promesse e Fallimenti Pretendiamo Veri Investimenti". La palla passa al club, impegnato su più fronte per giocarsi le proprie chance promozione anche attraverso il mercato".
FOTO - Salernitana, la Curva Sud Siberiano alza la voce: "Ora gli investimenti"
Il messaggio esposto all'Arechi dal cuore pulsante del tifo
Salerno.