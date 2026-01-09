Salernitana, Meazzi ma non solo: Faggiano spinge per tre colpi Rinforzi a centrocampo e in attacco nel mirino

La caccia ai rinforzi di mercato continua. Dopo lo striscione esposto dalla Curva Sud Siberiano, fotografia dell’impazienza della piazza nell’accogliere nuovi rinforzi che siano testimonianza della volontà della società di restare aggrappata al sogno promozione diretta, la Salernitana cerca nuove strade sul mercato. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha intensificato i contatti con l’entourage di Lorenzo Meazzi, mezzala del Pescara, considerato il rinforzo ideale per il possibile ritorno al 3-5-2 o come sottopunta nel 4-2-3-1 provato senza fortuna a Siracusa. La Salernitana si è avvicinato alle pretese del Pescara e spinge per il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Da convincere il calciatore che vorrebbe giocarsi le sue chance in biancazzurro.

Due idee per l’attacco

Se Lescano resta un affare milionario ed impossibile da poter realizzare, il ds Faggiano in queste ore ha ripreso a spingere con l’Audace Cerignola per Cuppone. L’attaccante piace a Raffaele, ritroverebbe i suoi ex compagni Capomaggio, Achik e Tascone e al momento ha messo in standby anche la possibilità Entella in serie B in attesa di capire come si evolverà l’interesse granata. E poi resiste la tentazione Chiricò. La Salernitana ha sondato l’ex Cavese, incassando un primo “no” sia del calciatore che del Casarano. I granata restano sul calciatore e aspettano un’apertura per poter affondare il colpo. Il piano alternativo è Merola, in uscita dal Pescara.